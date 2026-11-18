Неудачная попытка разнообразить личную жизнь при помощи бытовой техники едва не закончилась серьезной травмой для 43-летнего жителя столичного района Алтуфьево. Мужчина решил поэкспериментировать и самостоятельно сконструировал интимный тренажер на базе обычного домашнего пылесоса, сообщает Telegram-канал SHOT.

Для создания самодельного устройства москвич использовал подручные материалы: внутрь пластиковой трубы пылесоса он поместил поролоновую губку и резиновую перчатку, после чего включил прибор для проведения первого испытания. Однако бытовая техника оказалась слишком мощной, и ситуация мгновенно вышла из-под контроля. Мужское достоинство экспериментатора глубоко затянуло внутрь конструкции мощным потоком воздуха, после чего орган оказался зажат.

Из-за резкого сдавливания и нарушения естественного кровообращения ткани полового органа начали стремительно отекать, делая пластиковую ловушку все более тесной и болезненной. Осознав, что извлечь орган самостоятельно без тяжёлых повреждений не удастся, пострадавший набрал номер экстренных служб.

Прибывшая на место бригада скорой помощи оперативно ввела мужчине сильнодействующее обезболивающее средство, после чего медики аккуратно демонтировали импровизированное приспособление, освободив пациента. По предварительной информации, мужчина отделался механическим ущемлением и выраженным травматическим отеком. После оказания первой помощи его в срочном порядке направили на специализированный прием к врачу-урологу. Бытовой пылесос в ходе инцидента не пострадал и сможет продолжить работу по своему прямому назначению.