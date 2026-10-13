Романтика дала трещину: Россиянин сломал член, пытаясь удивить девушку сексом на весу в лесу

В Татарстане 30-летнему мужчине потребовалась срочная операция после перелома полового члена во время секса на природе. О необычном случае рассказали в пресс-службе Республиканской клинической больницы региона.

Инцидент произошёл во время отдыха с девушкой. Молодой человек занимался с ней любовью, удерживая партнёршу на руках. В тот момент оба находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Пострадавшего доставили на скорой в РКБ Татарстана. При обследовании медики обнаружили полный разрыв уретры и кавернозных тел. Такое повреждение требует хирургического вмешательства в течение шести часов.

За восстановление органа взялся заведующий урологическим отделением № 1 Булат Шайхразиев. Операция продолжалась около трёх часов. После этого пациент ещё четверо суток оставался под наблюдением специалистов.

Домой мужчину выписали с установленным катетером, который впоследствии сняли. Позднее он сообщил, что все функции полового члена полностью восстановились. Врачи также предупредили, что наиболее рискованными с точки зрения подобных травм считаются поза наездницы, секс сзади и близость с партнёршей, которую держат на весу.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье мужчине установили протез после тяжёлой травмы полового органа. Хирург-андролог Марк Гадзиян рассказал о пациенте, поступившем с серьёзным повреждением. Медики приняли мужчину с переломом пениса. Такая травма сопровождается внутренним кровотечением. По словам специалиста, гематома достигала объёма в литр. Сам орган увеличился до размеров крупного баклажана. Инцидент произошёл во время интимной близости в позе наездницы. Партнёрша совершала активные движения, что привело к разрыву кавернозного тела.