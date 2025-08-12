Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Регион
12 августа, 07:26

Пара заплатила более 1 млн из-за сломанного члена после бурного секса в позе наездницы

Regions: Жителю Подмосковья вставили протез после перелома члена во время секса

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lucky Business

В Подмосковье врачи столкнулись с необычным и шокирующим случаем, который вновь напоминает о том, к чему может привести неосторожное поведение во время интимной близости под воздействием алкоголя. Хирург-андролог Марк Гадзиян рассказал о пациенте, поступившем с серьёзной травмой полового органа после неудачного секса. Об этом пишет интернет-издание Regions.ru.

Медики принимали мужчину с переломом пениса — повреждением, которое сопровождается внутренним кровотечением. По словам специалиста, объём гематомы достигал литра, а сам орган увеличился до размеров крупного баклажана. Инцидент произошёл во время страстного акта в позе наездницы, когда женщина активно прыгала на партнёре, что и спровоцировало разрыв кавернозного тела.

Пара находилась в состоянии лёгкого алкогольного опьянения, что, вероятно, снизило их бдительность и осторожность. Благодаря оперативному вмешательству хирургов мужчине удалось сохранить жизнь и избежать необратимых последствий.

«С момента проведения операции у мужчины наблюдались проблемы с потенцией. Теперь речь идёт об установке протеза в половой член. Конечно лучше ставить трёхкомпонентный, чтобы мог и увеличиваться когда нужно, и уменьшаться когда не нужно. Цена вопроса ₽1,2 млн — собственно, это и есть цена перелома и той травмы во время бурного секса», — заключил доктор.

Ранее гинеколог посоветовал всем страстным любителям игрищ на природе дважды подумать перед тем, как заняться сексом в реке, бассейне или другом водоёме. По его словам, в это время к вам внутрь может проникнуть сразу несколько не самых приятных бактерий.

Владимир Озеров
