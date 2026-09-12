Один человек госпитализирован после массированной атаки ВСУ на Тольятти

Тольятти в Самарской области подвергся массированной атаке беспилотников, сообщил глава города Илья Сухих. По предварительным данным, погибших нет, один человек госпитализирован.

«Сегодня рано утром наш город подвергся массированной беспилотной атаке со стороны преступного киевского режима», — написал Сухих.

По словам главы города, силы ПВО и мобильные огневые группы приняли меры для отражения атаки. После произошедшего специалисты начали работу на местах.

В одном из районов Тольятти повреждено остекление нескольких многоквартирных домов. Жильцов эвакуировали, для них развернули пункт временного размещения. Сухих отметил, что коммунальная и городская инфраструктура работает в штатном режиме.

Ранее Life.ru рассказывал об атаке беспилотников на Саратовскую область, в результате которой пострадали мирные жители и были повреждены объекты в регионе. После налёта власти организовали работу оперативных служб и начали оценку последствий.