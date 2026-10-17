Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 17 октября, 15:40

Один человек погиб при опрокидывании лодки на Иртыше в Омской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Zeuslight by Alexander

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Zeuslight by Alexander

Один человек погиб после опрокидывания лодки на реке Иртыш в Омской области. В момент происшествия на борту находились двое. Инцидент произошёл в районе села Надеждино Омского района, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

«По предварительным данным, сегодня в районе населенного пункта Надеждино Омского района в акватории реки Иртыш произошло опрокидывание лодки с двумя людьми на борту, в результате чего один из них погиб», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Транспортная прокуратура организовала проверку. Специалисты оценят соблюдение требований законодательства о безопасности эксплуатации внутреннего водного транспорта.

На дне Онежского озера нашли возможные останки двух канонерских лодок времён ВОВ
На дне Онежского озера нашли возможные останки двух канонерских лодок времён ВОВ

Трагедии на водоёмах происходят и в других регионах страны. Ранее Life.ru рассказывал, как на реке Исеть перевернулись пять лодок: один человек погиб, ещё двое пропали. Спасатели напоминают о необходимости учитывать погодные условия и соблюдать правила безопасности при выходе на воду.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Происшествия
  • Омская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar