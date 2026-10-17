Один человек погиб при опрокидывании лодки на Иртыше в Омской области
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Один человек погиб после опрокидывания лодки на реке Иртыш в Омской области. В момент происшествия на борту находились двое. Инцидент произошёл в районе села Надеждино Омского района, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
«По предварительным данным, сегодня в районе населенного пункта Надеждино Омского района в акватории реки Иртыш произошло опрокидывание лодки с двумя людьми на борту, в результате чего один из них погиб», — говорится в сообщении надзорного ведомства.
Транспортная прокуратура организовала проверку. Специалисты оценят соблюдение требований законодательства о безопасности эксплуатации внутреннего водного транспорта.
Трагедии на водоёмах происходят и в других регионах страны. Ранее Life.ru рассказывал, как на реке Исеть перевернулись пять лодок: один человек погиб, ещё двое пропали. Спасатели напоминают о необходимости учитывать погодные условия и соблюдать правила безопасности при выходе на воду.