Один человек погиб при опрокидывании лодки на Иртыше в Омской области

Один человек погиб после опрокидывания лодки на реке Иртыш в Омской области. В момент происшествия на борту находились двое. Инцидент произошёл в районе села Надеждино Омского района, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

«По предварительным данным, сегодня в районе населенного пункта Надеждино Омского района в акватории реки Иртыш произошло опрокидывание лодки с двумя людьми на борту, в результате чего один из них погиб», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Транспортная прокуратура организовала проверку. Специалисты оценят соблюдение требований законодательства о безопасности эксплуатации внутреннего водного транспорта.