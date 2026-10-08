На дне Онежского озера нашли возможные останки двух канонерских лодок времён ВОВ

Шесть затонувших судов обнаружили на дне Онежского озера, среди них могут находиться две канонерские лодки времён Великой Отечественной войны. Об этом сообщил Telegram-канал фонда «Люди моря».

На дне Онежского озера нашли затонувшие канонерские лодки времен войны. Фото © Telegram / Фонд «Люди моря»

Находки сделали специалисты, работающие на исследовательском судне «Иван Королев» в рамках экспедиции «Русские корабли. Онежское озеро». Участники проекта изучают рельеф дна при помощи современного гидроакустического оборудования. Обнаруженные объекты дополнительно обследуют подводным дроном.

На дне Онежского озера нашли затонувшие канонерские лодки времен войны. Фото © Telegram / Фонд «Люди моря»

По предварительной оценке исторического эксперта, среди затонувших кораблей могут находиться канонерские лодки № 12 и № 13 Онежской военной флотилии. Предполагаемое место их гибели расположено в районе острова Василисин. Ранее эти суда уже фиксировали участники другой экспедиции под названием «Победное эхо онежских глубин».

Первая канонерка погибла 1 июня 1943 года. По одной из версий, причиной стала атака финской авиации, по другой — попадание вражеской артиллерии. Вместе с судном погибли 27 человек.

Судьба второй лодки до сих пор известна лишь по отдельным свидетельствам. В ночь на 1 августа 1942 года она пропала во время шторма примерно в двух милях западнее острова Василисин. Позднее очевидцы рассказывали, что на корабль обрушились две огромные волны, после чего он поднялся вертикально и практически мгновенно ушёл под воду вместе с экипажем. Поиски в предполагаемом месте трагедии тогда не принесли результатов.

«В годы Великой Отечественной войны этот регион служил театром активных боевых действий, которые велись в составе Карельского фронта. Мы надеемся на ценные находки, которые будут представлять интерес для историков и смогут быть в дальнейшем изучены более детально», — отметила Анна Радькова, исполнительный директор Фонда «Люди моря».

Ранее Life.ru рассказывал, что в Онежском озере нашли семь затонувших судов разных исторических эпох. Участники другой подводной экспедиции обнаружили деревянный парусный корабль середины XVIII века, на борту которого сохранились три монеты 1746 года. Среди находок также оказался советский сухогруз «Волго-Балт-134», затонувший весной 1986 года после столкновения со льдами. Исследователи обследовали шесть объектов, выполнив видеосъёмку и необходимые замеры. За пять дней водолазы совершили более 30 погружений. При этом названия и обстоятельства гибели большинства обнаруженных кораблей ещё предстоит установить по архивным документам.