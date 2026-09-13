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Опубликовано 13 сентября, 06:19

Один человек пострадал при атаке дрона ВСУ на Славянск-на-Кубани

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Последствия атаки беспилотников устраняют в Славянском районе Краснодарского края. Травмы получил один человек. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

Пострадавшему медики оказали необходимую помощь без госпитализации. Обстоятельства произошедшего и другие последствия атаки уточняются.

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Три БПЛА сбили над Пензенской областью во время ночной атаки

Ранее трагические последствия атаки зафиксировали в нескольких районах ДНР. Три мирных жителя, ещё 13 человек получили ранения, среди пострадавших оказался ребёнок. На автодороге Р-150 в Володарском муниципальном округе беспилотник атаковал грузовой автомобиль. В результате погибли двое мужчин — 57 и 25 лет.

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Милена Скрипальщикова
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