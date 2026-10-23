Один ликвидирован, второй задержан: Кадыров раскрыл детали расследования диверсий в Чечне

В Чечне ликвидировали одного из подозреваемых в диверсиях, совершённых в 2025 году, ещё одного человека задержали. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров по итогам совещания с представителями силовых ведомств.

«Один из подозреваемых ликвидирован, второй задержан», — написал Кадыров в своём Telegram-канале.

По словам Кадырова, установить предполагаемых участников диверсий удалось в ходе оперативной работы правоохранительных органов. Речь идёт о происшествиях в Гудермесском районе республики.

На совещании министр внутренних дел по Чечне Аслан Ирасханов рассказал, что задержанный признался в причастности к двум эпизодам. Первый связан со взрывом возле здания администрации в 2025 году, второй — с установкой самодельного взрывного устройства в районе Черноречья. Как следует из доклада министра, целью второго предполагаемого нападения был пост ГАИ.

Глава Чечни поручил силовикам продолжить выявление и пресечение угроз безопасности жителей региона.