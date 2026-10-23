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Регион
Опубликовано 23 октября, 00:35

Один ликвидирован, второй задержан: Кадыров раскрыл детали расследования диверсий в Чечне

Кадыров сообщил о ликвидации подозреваемого в диверсиях в Чечне

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Чечне ликвидировали одного из подозреваемых в диверсиях, совершённых в 2025 году, ещё одного человека задержали. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров по итогам совещания с представителями силовых ведомств.

«Один из подозреваемых ликвидирован, второй задержан», — написал Кадыров в своём Telegram-канале.

По словам Кадырова, установить предполагаемых участников диверсий удалось в ходе оперативной работы правоохранительных органов. Речь идёт о происшествиях в Гудермесском районе республики.

На совещании министр внутренних дел по Чечне Аслан Ирасханов рассказал, что задержанный признался в причастности к двум эпизодам. Первый связан со взрывом возле здания администрации в 2025 году, второй — с установкой самодельного взрывного устройства в районе Черноречья. Как следует из доклада министра, целью второго предполагаемого нападения был пост ГАИ.

Глава Чечни поручил силовикам продолжить выявление и пресечение угроз безопасности жителей региона.

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Ранее Life.ru сообщал о приговоре 19-летней жительнице Башкирии, готовившей взрыв на промышленном предприятии в Стерлитамаке. По данным ФСБ, девушка изучала инструкции по изготовлению самодельного взрывного устройства, подбирала необходимые компоненты в интернете и заранее обследовала территорию завода. Силовики пресекли подготовку преступления, а суд назначил ей четыре года колонии общего режима. Приговор на момент публикации не вступил в законную силу.

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Александр Блинов
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