Один прошёл 1000 км по Амазонии: Умер легендарный путешественник Хижняк

В Димитровграде Ульяновской области ушёл из жизни известный российский путешественник, этнограф и исследователь Анатолий Хижняк. О его смерти сообщили в родном городе. Причина смерти пока не раскрывается.

Хижняк родился в Димитровграде, однако большую часть жизни провёл в экспедициях. Он был географом-биологом и членом Русского географического общества, исследовал труднодоступные районы Южной Америки, Африки и Папуа — Новой Гвинеи.

Одна из самых известных его экспедиций состоялась в 1992 году. Тогда Хижняк в одиночку преодолел около тысячи километров по труднопроходимым районам амазонских джунглей. Уже в 1994-м он возглавил первую российскую экспедицию в малоизученные районы Амазонии.

Сам путешественник говорил, что занимается исследованием последних «белых пятен» планеты. Его интересовали не только маршруты в труднодоступных местах, но и жизнь изолированных народов, традиционная культура и способы выживания человека вдали от цивилизации. Во время поездок он собирал этнографические материалы и предметы быта.

Даже в 2026 году в Димитровградском краеведческом музее проходила посвящённая ему программа «Амазония глазами Анатолия Хижняка». Посетителям показывали сделанные во время путешествий фотографии и привезённые им из Южной Америки экспонаты — среди них оружие индейцев, шкура ягуара и голова пираньи.

Местные СМИ называют Хижняка одним из самых известных уроженцев Димитровграда. Прощание с путешественником запланировано на 29 сентября.

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