Одна квартира, но два возврата: В Госдуме раскрыли налоговую хитрость для супругов

Оба супруга могут получить налоговый вычет за одну квартиру, даже если недвижимость оформлена только на мужа или жену. Как воспользоваться этим правом и вернуть уплаченный НДФЛ, Life.ru объяснил председатель комитета Госдумы Борис Чернышов.

По действующим правилам Налогового кодекса при покупке квартиры в браке семья может иметь право на два имущественных налоговых вычета, даже если в документах собственником указан только один из супругов. Многие об этом не знают и рискуют не воспользоваться возможностью вернуть часть уплаченного налога. Борис Чернышов Председатель Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений

Дело в том, что приобретённое в официальном браке за общие средства жильё по закону считается совместной собственностью. Исключение составляют случаи, когда иной порядок установлен брачным договором. Поэтому не имеет значения, чьё имя указано в документах и кто непосредственно рассчитывался с продавцом. При соблюдении необходимых условий каждый из партнёров вправе самостоятельно оформить возврат налога, если ранее не исчерпал соответствующий лимит.

«Лимит вычета при покупке жилья составляет 2 миллиона рублей на человека. Это право нельзя передать другому супругу, а после полного использования лимита повторно получить такой вычет нельзя. Если квартира стоит 4 миллиона рублей или больше, каждый супруг может заявить расходы в размере 2 миллионов рублей. Если жильё дешевле, супруги самостоятельно распределяют расходы между собой, но их общая сумма не должна превышать стоимость квартиры», — подчеркнул эксперт.

Размер возвращаемых средств зависит от доходов и применяемой ставки НДФЛ. Чернышов напомнил, что с 2025 года для основной налоговой базы действует прогрессивная шкала от 13 до 22%. Таким образом, при полном использовании имущественного вычета каждый из супругов потенциально может получить до 440 тысяч рублей. Однако итоговая сумма рассчитывается индивидуально с учётом уже уплаченного налога.

«Чтобы воспользоваться правом на вычет, каждому супругу нужно самостоятельно обратиться за вычетом и подтвердить расходы на приобретение жилья. В зависимости от ситуации понадобятся документы по сделке, подтверждение брака и заявление о распределении расходов. Подать документы можно через личный кабинет налогоплательщика или оформить вычет через работодателя», — отметил Чернышов.

Отдельно депутат разъяснил ситуацию, когда один из супругов временно не имеет облагаемых НДФЛ доходов. В таком случае получить возврат за соответствующий период не получится, однако само право сохраняется. Воспользоваться им можно будет позднее, после появления заработка, к которому применяется имущественный вычет. Для пенсионеров предусмотрена дополнительная возможность перенести его на три предыдущих налоговых периода при соблюдении установленных законом условий.

Ранее Life.ru рассказывал, как получить налоговый вычет не только за покупку квартиры, но и за проценты по ипотеке. Адвокат Надежда Швырёва объясняла, что для уплаченных банку процентов предусмотрен отдельный лимит расходов в размере трёх миллионов рублей. При ставке НДФЛ 13% это позволяет вернуть до 390 тысяч. Кроме того, в основной имущественный вычет можно включить стоимость отделочных работ, если жильё приобреталось без ремонта и соответствующее условие закреплено в договоре.