Слова президента США Дональда Трампа о дружбе с российским лидером Владимиром Путиным выявили, по мнению польского обозревателя Аркадиуша Миксы, серьёзные проблемы во внешней политике Варшавы. Об этом он написал в колонке для издания Myśl Polska, анализируя реакцию польских политиков на итоги встречи в Китае.

По мнению автора, недовольство Варшавы дружеским обращением американского президента к российскому коллеге свидетельствует о непонимании польскими политиками происходящих в мире изменений.

«Неужели польские политики совершенно не способны адекватно оценивать обстановку?» — задался вопросом обозреватель.

Микса противопоставил действия польских властей подходу Москвы, Вашингтона и Пекина. Как считает журналист, руководители трёх держав выстраивают отношения исходя из собственных национальных интересов, даже если их позиции по отдельным вопросам расходятся.

Польские же политические силы, по оценке автора, зачастую ориентируются на интересы других государств. Именно этим обозреватель объяснил болезненную реакцию Варшавы на слова американского лидера.

Напомним, ранее Life.ru сообщал, что дружеское приветствие Путина и Трампа встревожило главу МИД Польши Радослава Сикорского. Министр задался вопросом, с кем американский президент поддерживает более близкие отношения — с российским лидером или президентом Польши Каролем Навроцким. Поводом для такой реакции стала встреча глав России и США на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне 19 ноября.