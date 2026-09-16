«Одного знака мало»: Погребняк призвала сделать парковки для многодетных шире

Одного специального знака для парковки многодетных семей недостаточно — сами места нужно делать шире обычных. Об этом в беседе с Life.ru заявила модель, блогер и многодетная мать Мария Погребняк, комментируя представленный Минтрансом новый дорожный знак.

По её словам, главная проблема родителей с маленькими детьми возникает не при поиске свободного места, а уже после парковки. Чтобы достать автолюльку, усадить ребёнка в кресло или вынуть коляску, дверь автомобиля приходится открывать практически полностью.

Естественно, когда у тебя маленький ребёнок, ты должна полностью открыть дверь, чтобы поставить люльку, потом в люльку положить ребёнка. Когда рядом стоят машины, маме это очень неудобно и небезопасно Мария Погребняк блогер

Она предложила увеличить ширину специальных парковочных мест и дополнительно обозначать их границы, например яркой линией. Это, считает многодетная мама, позволит соседним автомобилистам понимать, какое пространство необходимо оставить семье с детьми.

Погребняк призналась, что сама не раз попадала в опасные ситуации из-за тесной парковки. Однажды дверь автомобиля начала закрываться в тот момент, когда она укладывала ребёнка в люльку.

«Я дёрнулась, и ещё бы чуть-чуть — я бы просто упала вместе с ребёнком. Я начала падать и старалась его удержать, а он мог в этой щели застрять и получить травму», — вспомнила она.

По словам блогера, дополнительное пространство защитит и соседние автомобили. Маленькие дети не всегда способны рассчитать расстояние при открывании двери и могут случайно поцарапать стоящую рядом машину. Поэтому Погребняк также посоветовала водителям не парковаться вплотную к местам, предназначенным для многодетных.

Ранее Life.ru рассказывал, что Минтранс представил новый дорожный знак для парковок многодетных семей. На нём изображена семья и буква «Р», а дизайн выбрали по итогам общественного голосования. Теперь ведомство готовит изменения в ПДД, после чего соответствующие требования должны закрепить в ГОСТе.