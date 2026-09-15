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Регион
Опубликовано 15 сентября, 01:45

Минтруд сообщил о росте числа многодетных семей в России почти на 16%

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Число многодетных семей в России к сентябрю 2026 года достигло 3,05 млн против 2,6 млн в 2024 году. Рост составил почти 16%, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Минтруда.

В министерстве связывают такую динамику сразу с несколькими факторами. Одним из них стала федеральная система поддержки родителей с детьми, которая включает как регулярные выплаты, так и помощь с крупными семейными расходами.

Среди наиболее востребованных инструментов Минтруд назвал материнский капитал и единое пособие. Многодетные семьи также могут направить 450 тыс. рублей на погашение ипотеки. Кроме того, государство предоставляет ежегодную семейную выплату и другие меры в рамках нацпроекта «Семья».

Единый подход к самому статусу многодетной семьи появился в январе 2024 года. Указ президента России Владимира Путина закрепил его бессрочно за семьями, которые воспитывают трёх и более детей.

Многодетным могут дать новые льготы на покупку домов и авто: идею одобрил Путин
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Ранее «Единая Россия» предложила распространить льготные поездки на такси для многодетных семей на все регионы страны. Сейчас механизм со скидочными промокодами тестируют в Краснодаре, Нижнем Новгороде, Уфе и Челябинске. После оценки пилотного проекта Минтранс планирует подготовить систему субсидирования для других субъектов РФ. Отдельно власти намерены увеличить число машин с детскими удерживающими устройствами и организовать дополнительную подготовку водителей.

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Антон Голыбин
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