Одной пилы мало: Биолог рассказал о ясенелистном клёне и белой акации, которые вытесняют всё живое

Один спил не поможет избавиться от ясенелистного клёна: оставшийся пень даст многочисленную поросль. Как остановить разрастание дерева, Life.ru объяснил биолог и агроном Михаил Воробьёв.

Спиливают ясенелистный клён так же, как и все остальные деревья: аккуратненько, и лучше, чтобы это делали специально обученные люди. Проблема заключается в том, что после того, как его спилят, он даёт многочисленную поросль от пня. Поэтому, спилив дерево, нужно либо раскорчевать и удалить пень, либо использовать другой вариант: можно свежий спил помазать неразведённым гербицидом. Михаил Воробьёв Биолог, агроном

По словам эксперта, гербицид — химикат, который убивает траву, но его можно использовать и для уничтожения древесной растительности. Обычно его разводят в очень небольших концентрациях, но в случае с ясенелистным клёном концентрацию увеличивают во много сотен раз. Это позволяет пню погибнуть, чтобы он больше не давал поросли. Через несколько лет пень разрушится естественным образом, станет трухлявым.

«Так что вот такая борьба с клёном ясенелистным, или иначе американским — инвазивным видом, который с недавнего времени предлагают всячески уничтожать. Совсем недавно закон вышел, его внесли в список инвазивных видов, и все сразу проснулись: «Ах, ну да, он, оказывается, у нас тут заполонил всё и вся, давайте его уничтожать». Такой клён — это не просто большой сорняк, это древесный сорняк», — отмечает специалист.

К древесным сорнякам биолог также отнёс белую акацию на юге (то, что мы называем белой акацией, по-научному называется робиния лжеакация). В Белоруссии, в Беловежской пуще, угрожает дуб красный. Там растёт преимущественно дуб черешчатый, но красный начинает его вытеснять. Это тоже пришелец с американского континента.

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