Зимняя спячка без потерь: Пошаговый план спасения роз, гортензий, винограда и хвойных до весны

Подготовка садовых растений к зиме — это комплекс мер, который начинается задолго до выпадения снега и преследует цель защитить их не столько от мороза, сколько от иссушения холодным ветром, солнечных ожогов и выпревания во время оттепелей. Об этом Life.ru рассказала доцент кафедры биологии, ветсанэкспертизы и биобезопасности Университета РОСБИОТЕХ Елена Слынько.

По словам эксперта, подготовка роз начинается ещё в августе. В конце лета владельцы убирают азотные подкормки и переходят на калийно-фосфорные удобрения для вызревания древесины. В октябре кусты опрыскивают 3%-ным раствором железного купороса для профилактики грибков, а укрывают только при стабильных ночных температурах -5…-7 °C, так как лёгкие заморозки закаляют стебли.

Плетистые розы снимают с опор и прижимают к земле заранее, пока побеги гибкие, кустовые обрезают до высоты 30–40 см, мульчируют корневую шейку сухим компостом или песком, а сверху устанавливают каркас из дуг, накрывая его двумя слоями плотного спанбонда, оставляя торцы открытыми до наступления сильных морозов.

С гортензиями ситуация проще: древовидные и метельчатые виды прекрасно зимуют без защиты, тогда как нежную крупнолистную гортензию после первых заморозков аккуратно пригибают к земле на подложку из досок или лапника, фиксируют скобами и прячут под двойной слой спанбонда, добавляя непромокаемую плёнку лишь при установлении устойчивых отрицательных температур.

Виноград готовят иначе: после сбора урожая проводят глубокий полив по 50–80 литров под взрослый куст, затем лозу обрабатывают железным купоросом, связывают в пучки и пригибают к сухой подложке из рубероида или еловых веток после нескольких дней с температурой около -5 °C, засыпая сухими дубовыми листьями и накрывая шифером или досками для создания сухого микроклимата.

Молодые хвойные растения страдают зимой преимущественно от тяжести мокрого снега и весенних солнечных ожогов, поэтому осенью им жизненно необходим обильный полив (около 30–50 литров под дерево), чтобы предотвратить иссушение хвои. Раскидистые формы туй неплотно стягивают верёвкой или сеткой, защищая от солнца исключительно дышащими материалами белого цвета, такими как мешковина или притеняющие сетки, избегая полиэтилена.

Главными ошибками садоводов остаются раннее укрытие в тёплую погоду, приводящее к выпреванию почек, использование влажной земли для окучивания корневой шейки, что вызывает её гниение под ледяным панцирем, и плотная обмотка нетканым материалом без каркаса, из-за чего ткань примерзает к хвое и обжигает её сильнее открытого солнца. Елена Слынько Доцент кафедры биологии, ветсанэкспертизы и биобезопасности Университета РОСБИОТЕХ

Кроме того, нельзя оставлять под укрытиями опавшую листву, служащую рассадником болезней, использовать свежий навоз, провоцирующий рост вымерзающих побегов, и забывать о защите от грызунов, которые любят зимовать у корней роз и молодых хвойных, объедая их кору.

В сентябре, когда световой день сокращается и температура начинает стабильно падать, наступает время для санитарной обработки сада. Но далеко не все растения готовы к радикальной стрижке. Подробнее — в материале Life.ru.