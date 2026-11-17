Военный самолёт потерпел крушение в Сербии недалеко от Белграда. По предварительным данным, речь идёт об истребителе МиГ-29. На месте падения вспыхнул пожар, над обломками поднялся густой чёрный дым. Появились сообщения о возможной гибели пилота, однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Как сообщает сербское издание Srbija Danas со ссылкой на Blic, самолёт Вооружённых сил Сербии упал в поле между населёнными пунктами Нова-Пазова и Стара-Пазова. Обстоятельства происшествия пока неизвестны.

На опубликованных местными СМИ фотографиях видны горящие обломки воздушного судна. К месту происшествия прибыли пожарные, полиция, военная полиция и бригады скорой помощи.

По неофициальным данным, разбившийся самолёт мог быть МиГ-29. Министерство обороны Сербии на момент первых сообщений о происшествии не подтвердило тип воздушного судна и сведения о погибших. Причины авиакатастрофы выясняются.

Ранее Life.ru сообщал, что Сербия поднимала военные истребители для перехвата пассажирского самолёта Wizz Air. Тогда поводом стало сообщение о возможном взрывном устройстве на борту лайнера, следовавшего из Брюсселя в Софию.