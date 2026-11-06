Два сербских истребителя экстренно подняли в воздух для перехвата пассажирского самолёта Wizz Air, следовавшего из Брюсселя в Софию. Причиной стало сообщение о якобы заложенном на борту взрывном устройстве. Военные опознали лайнер и сопровождали его до границы с Болгарией, после чего вернулись на базу. Об этом сообщило Министерство обороны Сербии.

Сигнал о возможной угрозе поступил от службы управления воздушным движением Сербии и Черногории (SMATSA). После получения предупреждения военные задействовали дежурную пару истребителей, а часть подразделений противовоздушной обороны и поисково-спасательных сил перевели в высшую степень готовности.

Пилоты боевых самолётов установили визуальный контакт с пассажирским бортом и обеспечили его сопровождение на протяжении оставшейся части маршрута над Сербией. Когда лайнер достиг воздушной границы Болгарии, истребители направились обратно на аэродром Батайница.

При этом операция переполошила жителей центральной части страны. Около 10:30 по местному времени в регионе Шумадия раздались мощные хлопки, напоминавшие взрывы. Люди пытались выяснить причину необычных звуков, однако впоследствии военное ведомство объяснило, что их источником стали истребители, преодолевшие звуковой барьер во время экстренного вылета.

В Минобороны Сербии выразили сожаление из-за беспокойства, причинённого населению. Представители ведомства подчеркнули, что при подобных угрозах скорость реагирования имеет первостепенное значение, поэтому военные самолёты должны как можно быстрее выйти на перехват потенциально опасного воздушного судна.

Инцидент произошёл на фоне серии анонимных сообщений о минировании пассажирских самолётов в Европе. Только 6 ноября угрозы взрыва получили не менее 15 авиарейсов, причём девять предупреждений были связаны с аэропортом Праги, а ещё четыре — с самолётами в воздушном пространстве Франции. Одним из наиболее заметных случаев стало происшествие с лайнером Wizz Air, который направлялся из Праги в Рим. После предупреждения о бомбе экипаж изменил маршрут и совершил посадку в Венеции. Пассажиров эвакуировали, воздушное судно обследовали специалисты, однако никаких взрывных устройств не обнаружили.

Днём ранее аналогичные предупреждения затронули более десяти рейсов европейских перевозчиков, включая Aer Lingus, Ryanair, Finnair, LOT и Wizz Air, вынудив экипажи менять маршруты и проходить дополнительные проверки безопасности. Особенно необычная ситуация возникла с самолётом Aer Lingus, летевшим из Дублина в Рим. После получения информации о возможной взрывчатке лайнер под сопровождением французских военных самолётов направили на авиабазу Эврё в Нормандии. Посадка прошла благополучно, а проверка не выявила опасных предметов. Подобные инциденты также фиксировали в Болгарии, Чехии, Польше и Италии.