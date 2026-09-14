«Огромные неприятности»: Польшу предупредили о фатальных последствиях риторики Туска

Риторика польского премьера Дональда Туска о предполагаемой эскалации со стороны России может обернуться для Варшавы серьёзными, вплоть до фатальных, последствиями. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«Это провокативные действия в отношении России. Они пытаются вызвать нервную реакцию. Реакция будет только одна — Польша просто получит огромные неприятности, может быть, даже фатальные. Я бы воздержался от таких выражений в адрес суверенного государства, в адрес ядерной державы», — сказал парламентарий.

Колесник считает, что подобными заявлениями Туск пытается повысить собственный политический вес. Формулировки польского премьера депутат назвал провокационными и призвал Варшаву воздержаться от нагнетания напряжённости в отношениях с Москвой.

Напомним, накануне Дональд Туск заявил об ожидании дальнейшей эскалации после инцидентов с беспилотниками у польско-украинской границы. Польский премьер допустил, что усиление ударов по западным регионам Украины может затронуть территорию Польши, хотя при этом выразил надежду, что «наихудший сценарий не сработает».

Поводом для заявления стали события утром 13 сентября у польско-украинской границы. Польские военные зафиксировали более десятка реактивных беспилотников на западе Украины, однако министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что нарушения воздушного пространства республики не произошло.