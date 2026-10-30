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Опубликовано 30 октября, 18:24

«Окончательно отключить Starlink!» Во Франции возмутились вызовом Киева Трампу

Политик Филиппо призвал отключить Starlink на Украине из-за ударов по НПЗ

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо потребовал полностью отключить на Украине спутниковую связь Starlink после возобновления ударов ВСУ по российским нефтеперерабатывающим заводам. В посте в соцсети X политик назвал действия Киева вызовом президенту США Дональду Трампу.

«Нужно окончательно отключить Starlink на Украине!» — написал Филиппо, комментируя сообщения о новых атаках на российские НПЗ.

По мнению французского политика, возобновление ударов свидетельствует о нежелании украинских властей прислушиваться к позиции Вашингтона.

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Ранее вице-премьер Александр Новак сообщил о возобновлении украинских атак на российские нефтеперерабатывающие предприятия после перерыва. По его словам, 30 октября под удар беспилотников попали три НПЗ и один газохимический комплекс. Один из заводов получил незначительные повреждения, однако в целом системы защиты предприятий и ПВО сработали. Новак не уточнил, какие именно объекты подверглись атакам и сколько продолжалась пауза.

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Юрий Лысенко
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