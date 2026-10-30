«Окончательно отключить Starlink!» Во Франции возмутились вызовом Киева Трампу

Ранее вице-премьер Александр Новак сообщил о возобновлении украинских атак на российские нефтеперерабатывающие предприятия после перерыва. По его словам, 30 октября под удар беспилотников попали три НПЗ и один газохимический комплекс. Один из заводов получил незначительные повреждения, однако в целом системы защиты предприятий и ПВО сработали. Новак не уточнил, какие именно объекты подверглись атакам и сколько продолжалась пауза.