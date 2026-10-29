Не ошибка, а хитрый расчёт? Зачем Илон Маск оставил лазейку для включения Starlink в России

Основатель SpaceX Илон Маск может заблокировать работу модифицированных терминалов Starlink над территорией России с помощью обычного программного обновления, однако не делает этого. Об этом заявил в беседе с РИА «Новости» главный конструктор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

По словам специалиста, оборудование спутниковой связи способно передавать системе недостоверные сведения о своём местонахождении. Благодаря этому изменённые терминалы продолжают работать в регионах, где официально использование Starlink не предусмотрено.

Кузякин утверждает, что SpaceX располагает технической возможностью устранить эту проблему без каких-либо изменений в работе орбитальной группировки. Для этого достаточно обновить программное обеспечение и ограничить доступ устройствам, передающим ложные координаты.

«Это дыра в безопасности Starlink, которую нужно просто закрыть. Это даже не «рубильник», а просто патч безопасности», — пояснил конструктор.

Эксперт считает, что компания Маска осведомлена о существующей уязвимости. По его мнению, американский предприниматель намеренно не устраняет её, пытаясь избежать прямой ответственности за использование спутниковой связи в военных операциях против России.

«Маск не хочет стать официальным участником конфликта, с одной стороны, а с другой стороны, всё равно это делает, но делает через ту дыру в безопасности, которую не закрывает, хитрый манёвр получается», — заявил Кузякин.

Конструктор расценил ситуацию как косвенное участие SpaceX в ударах по российской территории. При этом он отметил, что для противодействия Starlink уже применяется отечественный комплекс радиоэлектронной борьбы «Волна-Купол-Гарант».