«Реально гениальный»: Путин восхитился Маском и сравнил Starlink с российским «Рассветом»

Президент России Владимир Путин назвал американского предпринимателя Илона Маска гениальным человеком и сообщил, что Москва поддерживает с ним контакты. Об этом он заявил 28 октября во время осмотра выставки на полях саммита Россия — Африка. Глава Минцифры Максут Шадаев обратил внимание на наработки нашей страны в сфере спутниковой связи, когда российский лидер прервал его и указал: речь идёт о первых шагах в данном направлении.

«Илон Маск — гениальный человек, просто реально гениальный», — подчеркнул Путин.

Такую оценку глава государства дал, обсуждая развитие отечественной спутниковой системы связи «Рассвет», которая создаётся как российский аналог Starlink. Президент обратил внимание на масштаб уже развёрнутой американской спутниковой группировки.

«У него же на орбите сколько таких [спутников]? Больше 5 тыс., а мы делаем только первые шаги», — отметил российский лидер.

«Рассвет» разрабатывает российская компания «Бюро 1440». Система предназначена для обеспечения широкополосного доступа в интернет с помощью низкоорбитальных спутников, в том числе на территориях, где отсутствует устойчивая наземная связь.

В 2026 году разработчики приступили к развёртыванию спутниковой группировки. В перспективе она должна обеспечить доступ к высокоскоростному интернету в удалённых регионах России, а также на транспорте.

Российскую спутниковую систему «Рассвет» планируют расширить почти до 900 аппаратов к 2035 году. Как рассказал доктор технических наук Александр Никитин, группировка будет развёртываться поэтапно, а для непрерывного глобального покрытия потребуются несколько орбитальных плоскостей с десятками спутников на каждой. Первые 16 серийных аппаратов «Бюро 1440» вывело на орбиту в марте 2026 года, а в июле состоялся второй пакетный запуск. Спутники оснащены плазменными двигателями и лазерными терминалами для прямого обмена данными между аппаратами.