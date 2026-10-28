Киев приступил к испытаниям спутника связи, запущенного при помощи SpaceX

Украина приступила к испытаниям первого спутника OBRIA NANO, предназначенного для создания собственной сети связи. Аппарат уже выведен на орбиту и работает под управлением украинского оператора. Разработкой занимаются местная компания HIMERA и датская GomSpace. Об этом сообщила пресс-служба украинского разработчика.

Спутник запустили ещё 1 октября при помощи американской компании SpaceX в рамках миссии Transporter-18. Сейчас специалисты проверяют возможности оборудования и собирают данные, необходимые для проектирования будущей спутниковой группировки OBRIA.

Разработчики объяснили, что Украина стремится снизить зависимость от зарубежных операторов связи. По оценке компании, использование иностранной инфраструктуры даже дружественных государств создаёт стратегические риски, особенно в условиях военного конфликта. Собственная сеть должна позволить диверсифицировать каналы передачи данных.

В перспективе HIMERA и GomSpace рассчитывают создать спутниковую группировку, способную обеспечивать связью всю территорию Украины и дополнять европейские системы. При этом одним из следующих этапов станет организация производства спутников и наземных терминалов непосредственно на Украине.

Пока OBRIA NANO остаётся экспериментальным аппаратом. Его задача заключается в проверке технологий, а не в полноценном обеспечении пользователей связью. Сроки запуска остальных спутников и начала коммерческой эксплуатации сети не называются.