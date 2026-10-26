Трамп отвернулся, Маск отключился: В Британии забили тревогу из-за будущего Украины

Президент США Дональд Трамп и миллиардер Илон Маск больше не заинтересованы в победе Украины в конфликте с Россией. К такому выводу пришла редакция британской газеты The Independent, обратив внимание на решения Вашингтона и недавние ограничения работы американских спутниковых систем связи, используемых ВСУ.

По оценке издания, последние события показали, насколько сильно Киев зависит от двух американцев. Особенно болезненным для украинской стороны стало ограничение доступа к Starlink и военной системе Starshield, принадлежащим компании SpaceX. Перебои затронули связь и использование беспилотников, а ответственность за принятое решение до конца не прояснилась.

Авторы публикации считают, что действия Трампа и Маска говорят об изменении отношения к украинскому конфликту. Дополнительными аргументами газета называет договорённости США с Россией по поставкам дизельного топлива и смягчение отдельных санкционных ограничений.

При этом The Independent обращает внимание на противоречивость американской политики. Вашингтон продолжает предоставлять Киеву разведывательную информацию и допускает сохранение спутниковой поддержки. По мнению редакции, это свидетельствует о том, что США не стремятся обеспечить Москве быструю победу, однако рассчитывать на последовательность американской помощи Украине больше не стоит.

Особую тревогу британская газета выражает по поводу возможностей Евросоюза. Европейским странам, как считают авторы, необходимо срочно создавать собственные альтернативы Starlink и Starshield, чтобы критически важная военная инфраструктура не зависела от решений одного предпринимателя.

Однако с реализацией таких планов могут возникнуть серьёзные проблемы. The Independent предупреждает, что Европа слишком медленно развивает необходимые технологии и рискует не успеть компенсировать сокращение американской поддержки.

Ранее Life.ru сообщал, что Трамп потребовал от Маска восстановить доступ Украины к спутниковой системе Starshield. По данным The Wall Street Journal, после вмешательства американского президента связь начала возвращаться, однако прежняя скорость работы оборудования восстановилась не сразу. Ограничения особенно осложнили применение украинских беспилотников и координацию подразделений ВСУ. При этом Маск отрицал личную ответственность за произошедшее, а американские власти не раскрывали всех обстоятельств изменения режима работы спутниковой системы.