«Космическая дисциплина»: Путин раскрыл подробности контактов России с Маском

Россия поддерживает тесное взаимодействие с американской стороной по вопросам освоения космоса, в том числе контактирует с предпринимателем Илоном Маском, создавшим спутниковую сеть Starlink. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время осмотра выставочной экспозиции на полях саммита Россия — Африка.

Глава Минцифры Максут Шадаев рассказывал о наработках РФ в сфере спутниковой связи, когда президент сделал ремарку: речь идёт лишь о первых шагах в данной сфере. Путин считает американского миллиардера гениальным человеком, который уже обеспечил присутствие на орбите целого множества своих спутников. И в этих условиях между странами необходимо поддерживать взаимодействие.

Особенно важно соблюдать установленные правила при размещении оборудования на околоземных орбитах.

«Потому что на орбитах важно не мешать друг другу, соблюдать определённую дисциплину, порядок», — подчеркнул Путин, объясняя необходимость поддержания диалога с американскими партнёрами.

Ранее Life.ru сообщал о планах увеличить российскую спутниковую группировку «Рассвет» до 900 аппаратов к 2035 году. Разработкой системы занимается компания «Бюро 1440». Первые 16 серийных спутников отправились на орбиту в марте 2026 года, а летом состоялся запуск второй партии. Проект предусматривает создание собственной сети широкополосной связи, способной обеспечить интернетом удалённые территории.