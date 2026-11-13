В Евросоюзе предложили запретить продажу сигарет с фильтром из-за огромного количества окурков на улицах. С такой инициативой выступили власти Брюсселя, Мюнхена, Дублина, Генуи и других европейских городов. Как сообщает Politico, муниципалитеты рассчитывают добиться ограничений при пересмотре законодательства ЕС.

Города присоединились к кампании No (Plastic) Filter, которую поддерживают правительство Нидерландов и экологические организации. По мнению участников инициативы, действующие правила, обязывающие табачные компании участвовать в финансировании уборки мусора, не решают проблему загрязнения.

Особенно остро вопрос стоит в Брюсселе, где окурки составляют около 30% уличного мусора. В Гааге на их уборку ежегодно тратят примерно два миллиона евро. При этом большинство сигаретных фильтров изготавливают из ацетата целлюлозы — разновидности пластика, который разлагается крайне медленно.

Противники фильтров указывают и на отсутствие доказанной пользы для здоровья курильщиков. Всемирная организация здравоохранения поддерживает их запрет или постепенный отказ от использования. По оценкам исследователей, ежегодный ущерб от пластиковых отходов табачной продукции, включая расходы на уборку и вред морским экосистемам, достигает 26 миллиардов долларов.

Добиться запрета активисты рассчитывают через пересмотр двух европейских директив. Первая регулирует оборот табачных изделий и потенциально позволяет полностью запретить фильтры. Вторая касается одноразового пластика и может ограничить применение материалов, из которых их производят.

Однако табачные компании выступают против инициативы. Представители British American Tobacco утверждают, что фильтры снижают воздействие некоторых вредных веществ и помогают соблюдать действующие нормы ЕС. При этом в компании признают, что безопасных сигарет не существует.