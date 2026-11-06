Во французском городе Витроль двое налётчиков похитили крупную партию сигарет, предварительно взяв в заложники управляющего оптовым магазином. Мужчине угрожали предметом, который выглядел как пояс со взрывчаткой. Стоимость украденного оценивается более чем в 700 тысяч евро, сообщает BFMTV.

Ограбление произошло 5 ноября в департаменте Буш-дю-Рон на юге Франции. По данным местных СМИ, преступники проникли в торговое помещение и заставили руководителя подчиниться их требованиям.

Чтобы запугать мужчину, нападавшие закрепили у него на поясе предмет, предположительно имитирующий взрывное устройство. Был ли он действительно опасен, пока неизвестно.

После этого злоумышленники вынесли около 220 коробов с табачной продукцией и погрузили их в два фургона Renault Master. На автомобилях преступники скрылись с места происшествия. По уточнённым данным издания Maritima, стоимость похищенных сигарет может достигать 750 тысяч евро. Первоначально BFMTV сообщал об ущербе свыше 700 тысяч.

Французская полиция начала расследование. Правоохранителям предстоит установить личности подозреваемых, найти похищенный товар и выяснить, что представлял собой предмет, которым угрожали управляющему.

Ранее Life.ru сообщал о массовых ограблениях магазинов во Франции во время беспорядков 17 октября. В Париже и пригородах задержали 855 человек, а в Марселе разграбили десятки торговых точек, включая ювелирные салоны, магазины одежды и косметики. Аналогичные нападения произошли в Лилле, Ницце и других городах. По данным властей, всего по стране пострадали около трёх тысяч магазинов.