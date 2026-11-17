Президент России Владимир Путин назначил Олега Логунова заместителем генерального прокурора РФ. Соответствующий указ № 850 подписан 17 ноября 2026 года и вступил в силу со дня подписания.

«Назначить Логунова Олега Владимировича заместителем Генерального прокурора Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», — говорится в документе.

До повышения Логунов руководил Главным управлением кадров Генпрокуратуры. На этот пост он был назначен в ноябре 2025 года, а прежде занимал должность заместителя полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе.

Кандидатуру нового заместителя генпрокурора глава государства внёс на рассмотрение Совета Федерации 5 ноября. Спустя несколько дней сенаторы провели необходимые консультации. Во время обсуждения генеральный прокурор Александр Гуцан представил Логунова и рассказал о его опыте работы в надзорных органах.

Логунов родился в 1962 году и окончил Свердловский юридический институт. Свою карьеру он начинал следователем прокуратуры в Приморском крае, позднее занимал руководящие должности в прокуратурах Псковской области и Северо-Западного федерального округа, а также работал в МВД и Госнаркоконтроле.