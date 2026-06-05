Генпрокурор анонсировал усиление борьбы с коррупцией среди чиновников

«Мы также будем бороться с недобросовестными чиновниками, которые используют свое должностное положение, в первую очередь, не для того, чтобы решить те задачи, которые на них возложены, а используют это как возможность личного обогащения и получения каких-либо преференций. Вот это нетерпимо», — сказал он.