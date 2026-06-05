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5 июня, 09:21

Генпрокурор анонсировал усиление борьбы с коррупцией среди чиновников

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Генеральная прокуратура РФ намерена усиливать борьбу с чиновниками, использующими служебное положение для личного обогащения. Об этом заявил на Петербургском международном экономическом форуме генеральный прокурор России Александр Гуцан.

«Мы также будем бороться с недобросовестными чиновниками, которые используют свое должностное положение, в первую очередь, не для того, чтобы решить те задачи, которые на них возложены, а используют это как возможность личного обогащения и получения каких-либо преференций. Вот это нетерпимо», — сказал он.

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Ранее суд заочно приговорил бывшего руководителя отделения Пенсионного фонда России по Дагестану Сагида Муртазалиева к пожизненному лишению свободы. Осуждённый объявлен в международный розыск и признан виновным по ряду тяжких статей, связанных с организацией убийства и финансированием вооружённой группы.

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Милена Скрипальщикова
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