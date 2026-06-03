Лес рубят — сроки летят: Экс-депутат из Приморья получил 11 лет за миллиардную контрабанду

В Хабаровске огласили приговор двум жителям Приморского края. Их признали виновными в контрабанде леса на сумму свыше 1,6 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры по ДФО.

Следствие установило, что в период с 2015 по 2019 год фигуранты руководили двумя организованными группами. Вместе с сообщниками они вывозили древесину через таможенную границу в Китай автомобильным и железнодорожным транспортом.

Незаконное перемещение леса осуществлялось от имени юрлиц, которыми управляли номинальные директора. Один из обвиняемых до 2022 года являлся депутатом заксобрания Приморского края, второй занимал пост руководителя крупной лесозаготовительной компании.

Фигурантов признали виновными по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере, совершённая организованной группой). Суд приговорил их к 10 и 11 годам колонии строгого режима, а также назначил штрафы в размере 700 тыс. и 950 тыс. рублей.

Ранее Life.ru писал, что в Амурской области завершили расследование дела о незаконной перевозке золотых слитков стоимостью более 71 млн рублей, которые двое иностранцев перевозили в тайниках внутри автомобильных деталей. Драгоценный металл массой свыше девяти килограммов был добыт незаконным способом на территории региона.