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Регион
Опубликовано 8 сентября, 14:38

Олейник призвал ВСУ вспомнить жён Бандеры вместо княгини Ольги

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Образ княгини Ольги не соответствует кампании ВСУ по привлечению женщин в подразделения беспилотников, считает бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник. В беседе с «Газетой.Ru» он предложил авторам проекта обратиться к персонажам, связанным с украинскими националистами XX века.

По мнению Олейника, использование княгини Ольги в рекламе военной службы расходится с её историческим и религиозным образом. Он также усомнился, что такая концепция способна заметно повысить мотивацию женщин идти в подразделения БПЛА.

«Пускай поищут что-нибудь периода Бандеры и Шухевича. Где были их жёны, дети?» — заявил бывший украинский парламентарий.

Поводом для его комментария стала новая рекрутинговая кампания Сухопутных войск ВСУ. Её ключевым персонажем организаторы сделали княгиню Ольгу, которую представили как символ решительности и стратегического мышления.

Украинок хотят отправить на фронт, потому что у них «лучше реакция»
Украинок хотят отправить на фронт, потому что у них «лучше реакция»

Накануне Life.ru рассказывал, что княгиня Ольга стала главным образом кампании ВСУ по набору женщин в подразделения БПЛА. В агитационном ролике её сыграла актриса Ирма Витовская, а организаторы также объявили сбор 17 млн гривен на десять беспилотных комплексов «Булава».

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Полина Никифорова
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