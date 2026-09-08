Олейник призвал ВСУ вспомнить жён Бандеры вместо княгини Ольги

Образ княгини Ольги не соответствует кампании ВСУ по привлечению женщин в подразделения беспилотников, считает бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник. В беседе с «Газетой.Ru» он предложил авторам проекта обратиться к персонажам, связанным с украинскими националистами XX века.

По мнению Олейника, использование княгини Ольги в рекламе военной службы расходится с её историческим и религиозным образом. Он также усомнился, что такая концепция способна заметно повысить мотивацию женщин идти в подразделения БПЛА.

«Пускай поищут что-нибудь периода Бандеры и Шухевича. Где были их жёны, дети?» — заявил бывший украинский парламентарий.

Поводом для его комментария стала новая рекрутинговая кампания Сухопутных войск ВСУ. Её ключевым персонажем организаторы сделали княгиню Ольгу, которую представили как символ решительности и стратегического мышления.

Накануне Life.ru рассказывал, что княгиня Ольга стала главным образом кампании ВСУ по набору женщин в подразделения БПЛА. В агитационном ролике её сыграла актриса Ирма Витовская, а организаторы также объявили сбор 17 млн гривен на десять беспилотных комплексов «Булава».