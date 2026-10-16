Кличко заподозрили в подготовке протестов против Зеленского: что задумал мэр Киева

Мэр Киева Виталий Кличко формирует штаб для организации уличных протестов против Владимира Зеленского. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник в эфире «Соловьёв Live», сообщает ИС «Вести». По его информации, команда столичного градоначальника может заняться координацией демонстраций у парламента и правительственных зданий.

«По моей информации, у Кличко потихоньку формируется штаб для управления уличными демонстрациями. А Кличко имеет определенный опыт, он же участвовал в «Майдане». Там у него есть те, кто готов создать такой штаб и водить хороводы в направлении парламента, в направлении Зеленского и правительства», — рассказал Олейник.

Бывший парламентарий напомнил об участии Кличко в событиях 2014 года на Украине. По его мнению, у мэра сохранились связи с людьми, способными организовать массовые выступления. При этом Олейник не назвал конкретных участников предполагаемого штаба и не уточнил сроки возможных акций.

Заявление прозвучало на фоне обострения конфликта между Кличко и центральными властями Украины. 14 октября мэр выступил в Верховной раде с отчётом о подготовке Киева к отопительному сезону после масштабных перебоев с электроснабжением.

В ходе выступления Кличко отверг обвинения Зеленского в недостаточной подготовке столицы к зиме. Он заявил, что правительство блокирует финансирование городских проектов, и потребовал объяснить, куда направлены миллиарды, выделенные на противовоздушную оборону и защиту энергетических объектов.

Градоначальник также обвинил политических оппонентов в попытках переложить на него ответственность за коммунальные проблемы. По его словам, действия центральных властей мешают работе местного самоуправления и усугубляют ситуацию в городе.

Ранее Life.ru рассказывал, что противостояние Зеленского и Кличко, по оценке Berliner Zeitung, связано с многолетней борьбой за политическое влияние. Немецкое издание напомнило, что разногласия возникли ещё в 2019 году, когда администрация Зеленского пыталась лишить мэра части полномочий. Нынешний энергетический кризис стал очередным поводом для публичного конфликта.