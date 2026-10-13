Дело не только в холодной зиме: Berliner Zeitung объяснила конфликт Зеленского и Кличко

Противостояние Владимира Зеленского и мэра Киева Виталия Кличко связано не только с подготовкой украинской столицы к зиме, но и с многолетней борьбой за политическое влияние. Об этом пишет немецкая газета Berliner Zeitung.

Издание напоминает, что разногласия между политиками начались вскоре после прихода Зеленского к власти в 2019 году. Тогда его администрация пыталась лишить Кличко полномочий руководителя Киевской городской государственной администрации. Создание отдельной военной администрации позднее лишь усилило противостояние.

Очередной конфликт разгорелся из-за готовности столицы к отопительному сезону. Зеленский обвинил городские власти в недостаточных мерах по защите энергетической инфраструктуры. Кличко отверг претензии и заявил, что их используют для политического давления.

13 октября Верховная рада поддержала предложение вызвать градоначальника для объяснений по поводу подготовки Киева к зиме. Инициативу одобрил 151 депутат. При этом представители мэра сообщили, что официальное приглашение пока не получили.

Сам Кличко считает обвинения безосновательными. По его словам, городские системы централизованного теплоснабжения подготовлены к холодам, а ответственность за противовоздушную оборону и ряд районных администраций лежит не на муниципальном руководстве.

Berliner Zeitung также обращает внимание на политические трудности Зеленского, связанные с коррупционными скандалами в его окружении. На этом фоне публичные разногласия с мэром столицы становятся дополнительным источником напряжённости.

При этом Кличко не раскрывает собственных дальнейших политических планов. Как отмечает немецкое издание, обсуждать их он намерен лишь после завершения конфликта с Россией.

Ранее Life.ru сообщал о новом витке противостояния Зеленского и Кличко из-за энергетических проблем Киева. 9 октября украинский лидер возложил на столичные власти ответственность за недостаточную подготовку инфраструктуры к ударам, а мэр ответил обвинениями в коррупции в президентском окружении.