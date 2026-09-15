Оливеру Стоуну — 80: три «Оскара», съёмка с Путиным и фильмы, которые заставили мир спорить Оглавление Три «Оскара»: за что и когда Главные фильмы: от «Взвода» до «Александра» «Нерассказанная история США»: книга и документальный сериал Документалистика про Путина и Украину FAQ Сколько «Оскаров» у Оливера Стоуна и за что? Почему Оливер Стоун снял фильм о Вьетнаме? Чем известна документалистика Стоуна про Россию и Украину? Оливеру Стоуну — 80 лет: путь от вьетнамской пехоты до трёх «Оскаров», громких фильмов и документалистики, вызвавшей споры во всём мире. 80 лет Оливеру Стоуну: он показал Америку без прикрас и заставил мир спорить. Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / Zuma / Dave Bedrosian, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI

Оливер Стоун родился 15 сентября 1946 года в Нью-Йорке. Его отец был биржевым брокером, а мать – дочерью пекаря из Франции, где родители и познакомились. Еще в студенческие годы отец режиссера сменил фамилию на Стоун, хотя с рождения носил фамилию Силверстайн.

После окончания школы, а затем и колледжа Оливер Стоун обучался в Йельском университете. В этот период он пробовал себя в литературной деятельности, написал 1400-страничный трактат и направил его в несколько издательств, в каждом из которых получил отказ. Тогда расстроенный Оливер сжег свой труд и даже собирался совершить суицид. Но в последний момент решил отправиться на войну во Вьетнам. Служба продлилась примерно год. Стоун участвовал в боевых действиях в составе 25-й пехотной дивизии и 1-й кавалерийской дивизии. Он был дважды ранен и получил несколько военных наград, в том числе «Пурпурное сердце» и «Бронзовую звезду». Опыт войны впоследствии стал одним из главных источников его художественного интереса.

Вернувшись в США, Стоун поступил в Нью-Йоркский университет, где его преподавателем был кинорежиссер Мартин Скорсезе. В 1971 он дебютировал в кинематографе с короткометражкой «Последний год во Вьетнаме», где поделился собственным видением конфликта.

Одним из главных ранних успехов стал сценарий фильма «Полуночный экспресс» — история американца, оказавшегося в турецкой тюрьме. Картина вышла в 1978 году и получила несколько премий «Оскар». Для Стоуна эта работа стала первым крупным признанием и принесла ему статуэтку за адаптированный сценарий.

После этого Стоун постепенно перешел от сценарной работы к режиссуре.

Оливер Стоун: биография и лучшие фильмы. Фото © ТАСС / Эмиль Матвеев

Три «Оскара»: за что и когда

У Оливера Стоуна три премии Американской киноакадемии. Первая была вручена за сценарий, две последующие — за режиссуру.

В 1979 году Стоун получил «Оскар» за лучший адаптированный сценарий к «Полуночному экспрессу». Фильм режиссера Алана Паркера был основан на мемуарах Билли Хейса и рассказывал о заключении американца в Турции.

Второй «Оскар» Стоун получил уже за режиссуру фильма «Взвод». Картина вышла в 1986 году и была посвящена войне во Вьетнаме. Стоун использовал собственный военный опыт, чтобы показать конфликт глазами солдата и передать атмосферу фронтовой жизни. На церемонии 1987 года «Взвод» получил сразу несколько наград, включая приз за лучший фильм, а Стоун стал лауреатом в категории «Лучшая режиссура».

Оливер Стоун получил «Оскар» за режиссуру фильма «Взвод». Фото © ТАСС / ASSOCIATED PRESS / Lennox McLendon

Третья статуэтка появилась спустя три года. В 1990-м Стоун был награжден «Оскаром» за фильм «Рождённый четвертого июля». Картина была основана на автобиографии ветерана Вьетнамской войны Рона Ковика, которого сыграл Том Круз. Герой проходит путь от юноши, отправившегося на войну, до человека, выступающего против конфликта. На церемонии 1990 года фильм был представлен в нескольких категориях, а Стоун победил в номинации «Лучшая режиссура». Сценарий картины, написанный Стоуном и Роном Ковиком, также был номинирован на «Оскар».

Главные фильмы: от «Взвода» до «Александра»

После успеха «Взвода» Стоун вошел в число режиссёров, чьи новые работы автоматически становились заметными событиями.

В 1986 году, одновременно с «Взводом», вышел «Сальвадор» — политическая военная драма о событиях в Центральной Америке. В следующем году появился «Уолл-стрит» с Майклом Дугласом, Чарли Шином и Дэрил Ханной. История молодого брокера и опытного финансиста позволила режиссеру обратиться уже не к войне, а к американской финансовой системе и теме жадности.

За ним последовали «Дорз» о лидере одноименной рок-группы Джиме Моррисоне, политический триллер «Джон Ф. Кеннеди. Выстрелы в Далласе», «Никсон», «Башни-близнецы».

«Выстрелы в Далласе» занимают особое место в фильмографии режиссёра. Фильм 1991 года посвящен расследованию убийства президента США Джона Кеннеди и построен вокруг версии, которую отстаивает окружной прокурор Джим Гаррисон. Картина вызвала дискуссии из-за трактовки исторических событий, но одновременно получила большое внимание критиков и зрителей. Стоун был номинирован на «Оскар» за режиссуру, а сам фильм — в нескольких категориях.

«Башни-близнецы» 2006 года с Николасом Кейджем и Майклом Пеньей в главных ролях о событиях 11 сентября 2001 года показали катастрофу не через экшен, а с человеческой точки зрения — нью-йоркские полицейские, заступившие на работу в это сначала обычное утро вторника, оказываются под завалами, а дома их ждут близкие. Зритель видит не героический пафос, а ситуацию изнутри, поиск выхода даже тогда, когда кажется, что его нет.

Оливер Стоун: фильмы на остросоциальные сюжеты. Фото © ТАСС / IMAGO / Cola Images

Отдельной страницей стал «Александр» 2004 года — масштабная историческая драма о царе Александре Македонском. Главную роль исполнил Колин Фаррелл, а в картине также снялись Анджелина Джоли, Энтони Хопкинс и Джаред Лето.

Позднее Стоун продолжил работать с американской политической историей. В 2008 году он снял «Буша» — биографическую драму о президенте США Джордже Буше-младшем. В 2016 году вышел «Сноуден», посвященный бывшему сотруднику американских спецслужб Эдварду Сноудену.

«Нерассказанная история США»: книга и документальный сериал

В начале 2010-х годов Стоун обратился к масштабному документальному проекту об истории своей страны. Вместе с историком Питером Кузником он создал книгу «Нерассказанная история США», а затем документальный сериал с тем же названием.

Книга вышла в 2012 году. В ней авторы рассматривают американскую историю XX века через события, которые, по их мнению, часто оставались в тени общепринятых исторических повествований. Среди центральных тем — Вторая мировая война, применение атомного оружия против Японии, начало Холодной войны, внешняя политика США, распад СССР и последующее развитие американской политики.

Документальный сериал «Нерассказанная история США» впервые вышел в ноябре 2012 года. Стоун выступил его создателем, режиссёром, продюсером и рассказчиком. Авторы стремились пересмотреть привычные интерпретации событий и обратить внимание на политические решения, которые повлияли на дальнейшее развитие США и международных отношений.

Как Оливер Стоун показал историю США. Фото © Кадр из фильма «Нерассказанная история США», режиссер Оливер Стоун, сценаристы Мэтт Грэхэм, Питер Кузник, Оливер Стоун

Именно поэтому проект стал предметом дискуссий. Сторонники отмечали попытку выйти за пределы официальных исторических трактовок, тогда как критики указывали на спорность отдельных интерпретаций и выраженную авторскую позицию.

Документалистика про Путина и Украину

В XXI веке политическая документалистика стала заметной частью работы Оливера Стоуна. Он снимал интервью с несколькими влиятельными политиками, включая кубинского лидера Фиделя Кастро, венесуэльского президента Уго Чавеса и российского президента Владимира Путина.

В 2003 году вышел «Команданте» — документальный фильм, построенный вокруг продолжительного разговора Стоуна с Фиделем Кастро. Для съёмок режиссёр вместе с группой провел на Кубе несколько дней.

Особое внимание российской аудитории привлек проект «Интервью с Путиным». Четырехсерийный документальный фильм вышел в 2017 году. В центре проекта — биография российского президента, его политическая карьера, отношения с американскими президентами и взгляд на российско-американские отношения.

Как Оливер Стоун снял фильм о Путине. Фото © Кадр из фильма «Интервью с Путиным», режиссер Оливер Стоун, сценарист Оливер Стоун

Сам факт доступа американского режиссера к российскому президенту и продолжительность интервью сделали проект заметным международным медийным событием. При этом оценки фильма оказались неоднозначными. Одни критики обращали внимание на необычный масштаб разговора и возможность подробно услышать позицию российского лидера. Другие считали вопросы Стоуна недостаточно критичными и указывали на особенности авторского подхода режиссера.

С Украиной работа Стоуна также связана через документальный фильм «Украина в огне». В этой картине режиссёр выступил исполнительным продюсером, а постановщиком был Игорь Лопатенок. Фильм вышел в 2016 году и был посвящен событиям вокруг украинского политического кризиса и Евромайдана. В проекте участвовали Виктор Янукович и Владимир Путин.

FAQ

Сколько «Оскаров» у Оливера Стоуна и за что?

У Оливера Стоуна три премии «Оскар». Первую он получил за лучший адаптированный сценарий к фильму «Полуночный экспресс» в 1979 году. Две следующие статуэтки режиссеру принесли награды за режиссуру: за «Взвод» в 1987 году и за «Рожденного четвертого июля» в 1990-м.

Почему Оливер Стоун снял фильм о Вьетнаме?

Война во Вьетнаме была частью личного опыта Стоуна. В 1967–1968 годах он служил в американской армии, участвовал в боевых действиях и был дважды ранен. Поэтому тема войны появилась в его творчестве не только как исторический сюжет, но и как материал, связанный с собственным пережитым опытом.

Чем известна документалистика Стоуна про Россию и Украину?

Наиболее известный российский проект Стоуна — четырехсерийный «Интервью с Путиным», вышедшие в 2017 году после серии встреч режиссёра с Владимиром Путиным. Украинской тематике посвящен фильм «Украина в огне», в котором Стоун выступил исполнительным продюсером.

Авторы Альмир Хабибуллин