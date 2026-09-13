«Она не падала»: Дочь раскрыла состояние Федосеевой-Шукшиной после вызова скорой
Дочь Федосеевой-Шукшиной опровергла сообщения о травме головы матери
Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов
Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина не падала дома и не получала травму головы. Дочь актрисы Ольга заявила, что её мать чувствует себя нормально, а появившиеся в СМИ сведения не соответствуют действительности. Об этом она сообщила ТАСС.
Ранее в средствах массовой информации появилась информация о том, что 87-летняя актриса якобы упала у себя дома и получила повреждение головы.
«Всё в порядке. Было небольшое ухудшение самочувствия около пяти утра. Да, вызвали скорую, ничего врачи не выявили. Она не падала и голову не разбивала», — сказала Ольга.
Накануне в СМИ появилась информация о том, что 88-летнему Александру Збруеву якобы потребовалась срочная медицинская помощь. Позже сообщалось и о возможной госпитализации народного артиста РСФСР. Сам актёр опроверг эти сведения и заверил, что поводов для беспокойства нет.
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