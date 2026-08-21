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21 августа, 09:43

Анастасия Стоцкая опровергла сообщения о проблемах с голосом и здоровьем

Анастасия Стоцкая. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / 100tskaya

Анастасия Стоцкая. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / 100tskaya

Певица Анастасия Стоцкая опровергла информацию о проблемах с голосом и самочувствием. В беседе с «Абзацем» артистка заявила, что чувствует себя хорошо и не понимает, откуда появились такие сведения.

«Что за бред сумасшедший? Откуда это вообще? Прекрасно себя чувствую, вообще не знаю, откуда эта информация», — сказала исполнительница.

Ранее СМИ писали, что Анастасия Стоцкая может лишиться голоса. Сообщалось, что артистка обратилась к врачам с жалобами на сильные мигрени и жжение в горле, после осмотра у неё выявили критическое увеличение миндалин. Медики предупредили, что без своевременного лечения последствия грозят постоянным кашлем и гнусавостью, что поставит под вопрос дальнейшие выступления на сцене.

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Юрий Лысенко
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