«Она никуда не исчезнет»: В Швеции призвали учиться жить с Россией

Шведский аналитик Ларс Берн раскритиковал решение Стокгольма отказаться от традиционного нейтралитета и присоединиться к НАТО. Свою позицию он высказал в эфире телеканала SwebbTV.

По словам Берна, Швеция оказалась среди европейских государств, наиболее активно поддерживающих конфронтационный курс в отношении России. Он назвал происходящее «военной истерией» и призвал власти страны отказаться от такой риторики.

«Мы стоим на баррикадах, когда речь заходит об этой военной истерии, которая прокатывается по Европе. В международных новостях в последнее время Швецию всегда упоминают в числе тех, кто стоит в первых рядах среди сторонников конфронтации с Москвой. Это же безумие», — заявил аналитик.

Берн добавил, что отношение к России может быть любым, однако её географическое положение и статус крупнейшей ядерной державы никуда не исчезнут. Поэтому, по его мнению, Швеции в любом случае придётся искать способы сосуществования и выстраивания отношений с Москвой.

Швеция официально стала 32-м членом НАТО 7 марта 2024 года, завершив длительный период военного неприсоединения. Заявку на вступление в Североатлантический альянс Стокгольм подал вместе с Финляндией в мае 2022 года.