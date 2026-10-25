«Она относилась к нам заботой и любовью»: Коллега Леди Гаги раскрыл её неожиданную сторону после материнства

Леди Гага оказалась невероятно заботливым человеком, способным стать прекрасной матерью. Танцор Майкл Дамески, работавший с певицей во время мирового турне Mayhem Ball, поделился с People впечатлениями о её характере после появления у звезды первенца.

По словам 30-летнего артиста, исполнительница всегда окружала свою команду вниманием и любовью, причём это чувствовалось как на гастролях, так и во время съёмок. Именно такое отношение к окружающим убедило его, что Гага прекрасно справится с воспитанием ребёнка.

«Думаю, для меня это просто то, как она относилась к нам — с такой заботой и любовью», — отметил он.

Дамески также признался, что никогда прежде не встречал настолько трудолюбивого человека. Возможность наблюдать за её самоотдачей вблизи стала для него по-настоящему вдохновляющим опытом.

Танцор сотрудничал со звездой не только во время концертных выступлений, но и при создании клипа на композицию Abracadabra. Своими воспоминаниями он поделился 21 октября на церемонии Industry Dance Awards в Лос-Анджелесе. К тому моменту певица уже несколько месяцев наслаждалась материнством: 9 июня у неё и предпринимателя Майкла Полански родился первый ребёнок.

По информации People, девочку назвали Роуз Бин Полански. Предполагается, что первое имя вдохновлено композицией La Vie En Rose, которую Гага исполнила в фильме «Звезда родилась» 2018 года. Второе же может быть данью уважения активисту Карлу Бину, чья деятельность повлияла на создание знаменитого хита Born This Way. При этом сами родители пока официально не подтвердили ни имя, ни пол ребёнка.

Близкие к паре источники утверждают, что артистка давно мечтала о материнстве и теперь старается проводить с малышкой как можно больше времени. Её жених активно участвует в семейных заботах, а сама исполнительница предпочитает временно держаться подальше от публичности. Несмотря на перемены в личной жизни, Гага продолжает работать над музыкальными проектами.

Напомним, Леди Гага впервые стала матерью после нескольких лет отношений с Майклом Полански. О пополнении в семье стало известно 12 сентября 2026 года, когда издание Page Six со ссылкой на источники рассказало о появлении ребёнка у пары. Влюблённых заметили на прогулке с новорождённым в Северной Калифорнии, однако они не спешили делиться подробностями радостного события. Певица неоднократно признавалась, что мечтает о детях, и даже называла материнство своей следующей главной ролью.