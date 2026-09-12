Леди Гага и Майкл Полански впервые стали родителями

Леди Гага и её жених, предприниматель Майкл Полански, стали родителями. О рождении первого ребёнка у 40-летней певицы сообщает Page Six со ссылкой на источники.

Пару заметили с новорождённым во время прогулки в Северной Калифорнии. Имя и пол малыша, а также точная дата его рождения пока неизвестны. Сами родители подробностями не делятся.

Гага и Полански начали встречаться в 2019 году. В марте 2024-го предприниматель сделал певице предложение. В последнее время пара редко появлялась на публике и старалась не привлекать внимания к личной жизни.

Артистка неоднократно рассказывала, что мечтает о детях, и называла материнство своей «следующей главной ролью». Она также говорила, что хочет дать будущим детям возможность самостоятельно выбирать свой путь.

Весной 2026 года певица завершила мировой тур The Mayhem Ball. После этого публичных выходов у неё стало заметно меньше.

Ранее Life.ru рассказывал, что певица Саша вернулась в Россию после нескольких лет жизни в США. По данным публикации, Александра Антонова продала дом на Голливудских холмах, закрыла музыкальную компанию и теперь живёт с матерью на даче. Основным источником её дохода стала сдача московской квартиры в аренду. Сама артистка эту информацию публично не комментировала.