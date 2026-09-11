«Не получилось, не срослось»: Звезда нулевых Саша вернулась в Россию после неудачной попытки покорить США

Певица Александра Антонова, выступавшая под псевдонимом Саша, вернулась жить в Россию. Артистка несколько лет провела в США, надеясь построить головокружительную карьеру, но ничего не вышло.

Сейчас певица живёт вместе с матерью на даче. Саше пришлось продать свою недвижимость в Америке, она владела домом на Голливудских холмах, купленный за 1,345 миллиона долларов. Также Саша официально закрыла собственную музыкальную компанию в Штатах.

Сейчас основным источником дохода Антоновой стала сдача в аренду квартиры в Москве. Сама исполнительница эту информацию публично не комментировала. В начале 2000-х Саша получила известность благодаря песням «Это просто дождь», «За туманом», «Любовь — это война», «Не получилось, не срослось». Позднее она переехала в США и продолжила карьеру под псевдонимом Саша Градива.

В 2025 году Роскомнадзор ограничил доступ к клипу Саши Hollywood Hills, выпущенному ещё в 2018-м. В ролике использовались изображения целующихся президентов, а ведомство сообщало о выявленных признаках противоправной информации, напоминает «База».

Ранее Life.ru писал, что украинская певица Настя Каменских впервые откровенно рассказала о многолетних попытках забеременеть. 39-летняя артистка прошла четыре процедуры ЭКО и пять инсеминаций, однако беременность так и не наступила.