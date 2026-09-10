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Регион
Опубликовано 10 сентября, 08:45

«Я человек совести»: Саша Савельева объяснила, почему не идёт на интриги ради рейтингов

Певица Саша Савельева заявила, что ставит моральные принципы выше рейтингов

Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

Певица Саша Савельева призналась, что не любит интриги и не готова ради выгоды кого-либо подставлять, сдавать или «сливать». По словам артистки, втянуть её в подобные истории крайне сложно независимо от проекта, в котором она участвует.

«Я человек совести, для меня моральные принципы дороже рейтингов», — заявила звезда в интервью Леди Mail.

Однако она допустила, что в следующих проектах может вести себя немного хитрее и показать свою «теневую сторону». В спортивном шоу «Погоня» Савельева участвовала дважды, в первый раз ей удалось победить. Исполнительница призналась, что на проекте больше всего ей помогла смекалка.

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Ранее Сашу Савельеву обязали выплатить более 40 тысяч рублей из-за интернет-рекламы. Арбитражный суд Москвы взыскал с певицы 32,1 тысячи рублей задолженности по обязательным отчислениям и ещё 8 тысяч рублей расходов на госпошлину.

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Борис Эльфанд
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