«Всему своё время»: Савельева заинтриговала ответом на слухи о разрыве с Сафоновым
Сашу Савельеву и Кирилла Сафонова заподозрили в расставании
Саша Савельева и Кирилл Сафонов. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sasha_savelieva
Поклонники Саши Савельевой и Кирилла Сафонова начали обсуждать возможный кризис в отношениях пары. Поводом стали новые обстоятельства вокруг их сына Леона и редкие появления супругов вместе.
Ранее семья жила в Израиле, однако недавно певица показала фотографии с первой школьной линейки семилетнего Леона в России. Пользователей удивило, что мальчик пошёл в первый класс не в израильской школе, а в одном из российских учебных заведений.
Дополнительные вопросы у подписчиков вызвало то, что Кирилл Сафонов давно не появляется в публикациях супруги. В то время как Савельева чаще находится в России, актёр проводит время то в Израиле, то в США.
Фанаты начали спрашивать певицу, что происходит в её браке. Прямого ответа артистка давать не стала, ограничившись короткой фразой в сторис: «Всему своё время».
При этом официальных заявлений о расставании супругов не было. Представители Савельевой также отказались комментировать слухи, заявив, что эта тема пока находится вне зоны их публичных комментариев.
Саша Савельева и Кирилл Сафонов поженились в 2010 году. В 2019 году у пары родился сын Леон, которого артисты долгое время старались не показывать публике.
Ранее поклонники уже обращали внимание на перемены в отношениях пары: летом Сафонов и Савельева стали реже появляться вместе, однако артист поддержал супругу после её публикаций о новом этапе жизни. При этом недавно артистка снова попала в заголовки СМИ — её раскритиковали за появление в откровенном наряде в Лувре Абу-Даби.
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