«Всему своё время»: Савельева заинтриговала ответом на слухи о разрыве с Сафоновым

Поклонники Саши Савельевой и Кирилла Сафонова начали обсуждать возможный кризис в отношениях пары. Поводом стали новые обстоятельства вокруг их сына Леона и редкие появления супругов вместе.

Ранее семья жила в Израиле, однако недавно певица показала фотографии с первой школьной линейки семилетнего Леона в России. Пользователей удивило, что мальчик пошёл в первый класс не в израильской школе, а в одном из российских учебных заведений.

Дополнительные вопросы у подписчиков вызвало то, что Кирилл Сафонов давно не появляется в публикациях супруги. В то время как Савельева чаще находится в России, актёр проводит время то в Израиле, то в США.

Фанаты начали спрашивать певицу, что происходит в её браке. Прямого ответа артистка давать не стала, ограничившись короткой фразой в сторис: «Всему своё время».

При этом официальных заявлений о расставании супругов не было. Представители Савельевой также отказались комментировать слухи, заявив, что эта тема пока находится вне зоны их публичных комментариев.

Саша Савельева и Кирилл Сафонов поженились в 2010 году. В 2019 году у пары родился сын Леон, которого артисты долгое время старались не показывать публике.

Ранее поклонники уже обращали внимание на перемены в отношениях пары: летом Сафонов и Савельева стали реже появляться вместе, однако артист поддержал супругу после её публикаций о новом этапе жизни. При этом недавно артистка снова попала в заголовки СМИ — её раскритиковали за появление в откровенном наряде в Лувре Абу-Даби.