Актриса Галина Бокашевская приехала проститься с Лидией Федосеевой-Шукшиной с необычным подарком — любимыми конфетами народной артистки из Санкт-Петербурга. Как рассказала Бокашевская Life.ru на церемонии прощания, она специально купила сладости с названием «Ленинградские», чтобы передать последний привет землячке.

«Я даже сейчас из поезда, не успела цветы купить, только что подъехала на такси. Знаете, что я привезла? Она же ленинградка! Я поехала и купила питерские, её любимые конфеты. Они называются „Ленинградские“», — поделилась актриса.

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Бокашевская объяснила, что для неё такой подарок имеет особый смысл. В Санкт-Петербурге, на Пискарёвском мемориальном кладбище, существует дорогая её сердцу традиция — оставлять конфеты в память об ушедших, в том числе, детях блокадного Ленинграда.

«У нас есть Пискарёвское кладбище, куда мы приходим и кладём в память две конфеты. Наверное, будет правильно. Это как привет из Санкт-Петербурга», — рассказала она.

По словам артистки, она также написала дочерям и внучкам Федосеевой-Шукшиной слова соболезнования.

Лидия Федосеева-Шукшина родилась в Ленинграде в 1938 году. Широкую известность ей принесли роли в фильмах «Печки-лавочки», «Калина красная» и «Они сражались за Родину». Актриса ушла из жизни 6 ноября в возрасте 88 лет.

Прощание с народной артисткой РСФСР проходит 11 ноября в Москве, в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке. Похоронить её планируют на Новодевичьем кладбище рядом с Василием Шукшиным.