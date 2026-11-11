«Она же ленинградка»: Бокашевская привезла на прощание с Федосеевой-Шукшиной особые конфеты
Бокашевская привезла на прощание с Федосеевой-Шукшиной её любимые конфеты
Обложка © Life.ru
Актриса Галина Бокашевская приехала проститься с Лидией Федосеевой-Шукшиной с необычным подарком — любимыми конфетами народной артистки из Санкт-Петербурга. Как рассказала Бокашевская Life.ru на церемонии прощания, она специально купила сладости с названием «Ленинградские», чтобы передать последний привет землячке.
«Я даже сейчас из поезда, не успела цветы купить, только что подъехала на такси. Знаете, что я привезла? Она же ленинградка! Я поехала и купила питерские, её любимые конфеты. Они называются „Ленинградские“», — поделилась актриса.
Видео © Life.ru
Бокашевская объяснила, что для неё такой подарок имеет особый смысл. В Санкт-Петербурге, на Пискарёвском мемориальном кладбище, существует дорогая её сердцу традиция — оставлять конфеты в память об ушедших, в том числе, детях блокадного Ленинграда.
«У нас есть Пискарёвское кладбище, куда мы приходим и кладём в память две конфеты. Наверное, будет правильно. Это как привет из Санкт-Петербурга», — рассказала она.
По словам артистки, она также написала дочерям и внучкам Федосеевой-Шукшиной слова соболезнования.
Лидия Федосеева-Шукшина родилась в Ленинграде в 1938 году. Широкую известность ей принесли роли в фильмах «Печки-лавочки», «Калина красная» и «Они сражались за Родину». Актриса ушла из жизни 6 ноября в возрасте 88 лет.
Прощание с народной артисткой РСФСР проходит 11 ноября в Москве, в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке. Похоронить её планируют на Новодевичьем кладбище рядом с Василием Шукшиным.
Ранее Life.ru сообщал о прощании с Лидией Федосеевой-Шукшиной и подробностях организации траурной церемонии.
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