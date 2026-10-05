Claude сдал полиции жительницу Флориды после угроз расстрелять офис шерифа

Жительницу Флориды задержали после того, как она написала чат-боту Claude, что хочет устроить стрельбу в полицейском участке. Об этом сообщает телеканал WINK News.

По данным следствия, 30-летняя женщина использовала чат-бот как своеобразный личный дневник. 26 сентября она написала о намерении «расстрелять офис шерифа», а на следующий день, как утверждается, упомянула новое оружие.

Система безопасности платформы отметила переписку как потенциально опасную и направила её специалистам для ручной проверки. После оценки содержания информация поступила в полицию. Правоохранители установили личность пользовательницы и приехали к ней домой. Женщину задержали, теперь ей предъявлено обвинение в письменной угрозе насилием. Дело находится на рассмотрении.

В Anthropic подчёркивают, что разговоры могут проверяться системами безопасности. Политика компании также допускает передачу пользовательских данных без обычной юридической процедуры в чрезвычайной ситуации, если существует риск неминуемого физического вреда или смерти.

Ранее Life.ru писал, что 17-летнего американца обвинили в убийстве матери и брата после того, как перед преступлением он обсуждал с ChatGPT детали расправы. По данным прокуратуры, подросток оформлял свои задумки в виде сюжета готического романа.