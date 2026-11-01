Короткий сон после обеда на рабочем месте остаётся привилегией руководителей и отдельных сотрудников, а не общей практикой. Об этом рассказал бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко в беседе с изданием «Подъём».

По его словам, возможность подремать 20–30 минут в течение дня доступна лишь единицам. Вводить такой отдых официально, по мнению Онищенко, не стоит.

«Кто-то пользуется этим, руководители, например, у которых есть отдельный кабинет, отдельные компании, которые могут создать такие условия. Но как система — это неприменимо», — сказал он.

Экс-глава ведомства добавил, что сон в кресле посреди большого помещения не отвечает физиологии человека. Вместо этого он предложил обратить внимание на другое: регулировать нагрузку на работника, продолжительность перерывов и организовывать специальное питание.

Ранее Life.ru сообщал, что удалённые сотрудники имеют те же права на отдых и повышенную оплату за труд в выходные, что и офисные работники. Даже короткий звонок начальника может засчитываться как рабочее время, если во время разговора человек решает служебные вопросы. Об этом рассказал вице-президент компании «Ренессанс страхование» Виталий Рыбалкин в беседе с RT.