Онищенко: Школьники должны тратить на домашнее задание не более двух часов

Школьникам желательно тратить на выполнение домашнего задания не более полутора-двух часов. Такое мнение высказал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. По его словам, речь идёт скорее об ориентире, поскольку скорость выполнения заданий у детей сильно различается.

«Кто-то может и за 15 минут сделать домашнее задание, а кто-то сидит два-три часа. Поэтому это больше такая желательная мера», — пояснил Онищенко на пресс-конференции в Москве.

При этом полностью отменять домашние задания, по его мнению, пока нельзя. Академик признал, что проблема перегруженности школьников существует и требует внимания.

С 2026/27 учебного года для первоклассников федеральная программа предусматривает обучение без домашних заданий. Для учеников со второго класса общего запрета на домашнюю работу нет, а её объём должен учитывать установленные нормы учебной нагрузки.

Ранее Life.ru рассказывал, сколько уроков может быть у школьника в день по действующим санитарным нормам. Для учеников 2–4-х классов базовый предел составляет пять уроков в день, для 5–6-х — шесть, а для 7–11-х — семь. При этом дневная нагрузка должна укладываться и в недельный максимум, а домашнее задание считается отдельной частью учебной нагрузки.