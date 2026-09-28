Российским школьникам хотят запретить использовать ИИ больше одного часа в сутки

В России необходимо запретить школьникам пользоваться нейросетями больше одного часа в сутки, предложил сопредседатель Национального родительского комитета Юрий Оболонский. В беседе с «Абзацем» он объяснил инициативу стремлением защитить детей от зависимости от ИИ и чрезмерной нагрузки на психику.

По его мнению, погружение в виртуальное пространство начинается уже в три–четыре года. Если ребёнок проводит там больше часа, интернет постепенно становится для него основной средой общения и интересов. Обязательные ограничения помогут сохранить связь с реальной жизнью.

«Регулировать это просто: у каждой сим-карты есть свои параметры, нужно ставить специальные детские карты с ограничениями», — заявил собеседник издания.

Контролировать время доступа он предлагает через провайдеров и мобильных операторов. Детский режим должен разрешать выход в интернет лишь на час и блокировать входящие звонки от незнакомцев. Эксперт рекомендовал родителям подключать ограничения для защиты психического здоровья детей.

Ранее Минпросвещения РФ подготовило рекомендации по использованию нейросетей в школах. В ведомстве подчеркнули, что ИИ должен помогать разбираться в материале, а выдавать полностью созданную им работу за собственную недопустимо.