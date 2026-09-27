«Папа поставил диагноз через ИИ»: Врач призвала родителей перестать «гуглить» симптомы у нейросетей

Родителям не стоит самостоятельно ставить диагнозы детям с помощью искусственного интеллекта. Об этом рассказала доктор медицинских наук, заместитель директора НИКИ детства по клинико-организационной работе Лолита Пак.

По словам специалиста, некоторые родители обращаются к нейросетям, чтобы самостоятельно определить заболевание ребёнка. Однако полученная таким способом информация может быть неточной и требует профессиональной оценки.

«Буквально недавно у нас был пациент, папа которого посредством искусственного интеллекта поставил диагноз», — рассказала Пак в интервью 360.ru.

Врач отметила, что подобные ситуации происходили и раньше, когда родители пытались определить причины недомогания детей по материалам из интернета. По её словам, специалистам приходится объяснять, что такие выводы могут быть ошибочными.

Пак подчеркнула, что качество информации в Сети может сильно отличаться. Родители не всегда могут определить, насколько надёжным является источник и насколько корректно интерпретированы медицинские данные.

При появлении симптомов у ребёнка врач рекомендует обращаться к специалистам, которые могут провести обследование и оценить состояние пациента с учётом всех факторов.

Ранее сообщалось, что диагноза «ИИ-психоз» официально не существует, и корректнее говорить о случаях, когда нейросеть усиливает уже имеющиеся проблемы. Главный тревожный признак — потеря критики к ИИ, когда его ответы принимают за истину и человек изолируется от близких. Профилактика похожа на борьбу с интернет-зависимостью.