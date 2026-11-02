Онкологические заболевания в России чаще всего диагностируют у людей старшего поколения, а средний возраст пациентов составляет около 65 лет. При этом увеличение числа выявленных случаев не обязательно говорит о том, что рак становится распространённее среди молодых: современная медицина всё чаще обнаруживает опухоли, которые раньше могли оставаться незамеченными годами. Об этом РИА «Новости» рассказал главный онколог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ радиологии академик РАН Андрей Каприн.

По словам специалиста, сегодня врачи значительно активнее выявляют злокачественные новообразования на ранних стадиях. Именно совершенствование диагностических методов во многом объясняет рост зарегистрированной заболеваемости. При этом говорить о массовом омоложении онкологии оснований нет.

«Я бы не сказал, что рак молодеет. Всё равно самая большая медиана — 65 лет», — отметил эксперт.

Онколог также обратил внимание на существование так называемых латентных опухолей. Благодаря современным обследованиям медики обнаруживают их значительно раньше, чем это происходило прежде. Некоторые из таких новообразований без углублённой диагностики могли бы обнаружить лишь спустя несколько лет.

«Есть латентные раки, мы их выявляем из-за хорошей диагностики. Это раки, которые мы, может, выявили бы через 5–7 лет», — пояснил академик.

Отдельно Каприн рассказал о перспективах развития противоопухолевой терапии. По его словам, в лечении меланомы уже применяется онковакцина, а научные коллективы продолжают работать над созданием препаратов для борьбы с другими разновидностями злокачественных новообразований. Исследования в этом направлении остаются одним из важных направлений современной онкологии.

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