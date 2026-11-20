Российские онковакцины могут стать дешевле благодаря выпуску препаратов сразу для больших групп пациентов. Такой подход предложил в интервью RT академик Пётр Чумаков.

Сейчас персонализированную мРНК-вакцину изготавливают отдельно для каждого больного, учитывая генетические особенности его опухоли. На одного человека приходится создавать единственную порцию препарата, поэтому стоимость лечения достигает нескольких миллионов рублей. По мнению молекулярного биолога и вирусолога, эту проблему можно решить за счёт разработки вакцин, подходящих сразу нескольким пациентам.

«Например, при меланоме встречаются характерные мутации, и можно создать вакцину, содержащую сразу несколько десятков соответствующих антигенов. Тогда препарат не нужно каждый раз производить с нуля. Основные затраты возникают при разработке, а затем производство можно масштабировать. Это совершенно другая экономика», — подчеркнул Чумаков.

Учёный считает, что российскому здравоохранению необходимо развивать именно такие технологии. Это позволит в перспективе расширить доступ к противоопухолевому лечению, которое сейчас требует дорогостоящего индивидуального производства.

Ранее Life.ru сообщал, что российскую персонализированную вакцину от рака до конца 2026 года планируют применить для лечения 20 пациентов. По словам академика Александра Гинцбурга, препарат «Неоонковак» уже получили шесть человек. Всего на лечение и последующее наблюдение 120 пациентов в 2026–2027 годах выделено государственное финансирование.