Онлайн-казино могут разрешить в России: Минфин изучает вопрос

Минфин России рассматривает возможность легализации онлайн-казино по аналогии с букмекерской деятельностью. Об этом сообщил заместитель министра финансов Иван Чебесков в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума в Стамбуле.

«Во многих странах действует также практика легализации [онлайн-казино], то есть регулирования этой деятельности. Также, как мы регулируем букмекеров, мы сейчас все опции эти изучаем», — сказал он.

Конкретных сроков и условий возможной легализации замминистра не назвал.

Ранее Life.ru рассказывал об инициативе Минфина разрешить онлайн-казино через единого оператора. По данным «Коммерсанта», предложение предусматривало учёт платежей через единый центр переводов ставок, возрастной порог в 21 год и налог не менее 30% от выручки. Возможные ежегодные поступления в бюджет оценивались в 100 млрд рублей.