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Опубликовано 23 октября, 10:35

Онлайн-казино могут разрешить в России: Минфин изучает вопрос

Минфин изучает легализацию онлайн-казино в России по примеру букмекеров

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

Минфин России рассматривает возможность легализации онлайн-казино по аналогии с букмекерской деятельностью. Об этом сообщил заместитель министра финансов Иван Чебесков в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума в Стамбуле.

«Во многих странах действует также практика легализации [онлайн-казино], то есть регулирования этой деятельности. Также, как мы регулируем букмекеров, мы сейчас все опции эти изучаем», — сказал он.

Конкретных сроков и условий возможной легализации замминистра не назвал.

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Ранее Life.ru рассказывал об инициативе Минфина разрешить онлайн-казино через единого оператора. По данным «Коммерсанта», предложение предусматривало учёт платежей через единый центр переводов ставок, возрастной порог в 21 год и налог не менее 30% от выручки. Возможные ежегодные поступления в бюджет оценивались в 100 млрд рублей.

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Александра Вишнякова
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